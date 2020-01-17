Якутск, , 03:08 — REGNUM В Якутии размер денежных выплат за рождение первого ребёнка составит более 500 тыс. рублей.

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По информации министра труда и социального развития республики Елены Волковой, с учётом единовременной денежной выплаты при рождении в семье первенца, размер которой в 2020 будет 35 320 рублей, общая сумма выплат получится 501 937 рублей, пишет ЯСИА.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию 15 января 2020 года предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года.