Якутск, , 02:29 — REGNUM В регионах Дальнего Востока к 2022 году будет построено 26 школ и 13 детских садов. Еще 143 учебных заведения будут отремонтированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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По программе «Единая субсидия» выделяются средства из госбюджета на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов центров экономического роста. Всего в ДФО 58 центров, с населением 6,6 млн.

Благодаря программе «Единая субсидия» до 2022 года дальневосточные регионы получат 94,3 млрд рублей, будут построены 493 объекта, реконструировано — 946, оснащено оборудованием 203 учреждения.

В 2019 году построены 4 школы в Якутске и на Сахалине, а также 1 детский сад в Приамурье.

В этом году приступят к строительству 108 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта по программе «Единая субсидия». Куратор программы — Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство школ в Якутии необходимо минимум 50 млрд рублей.