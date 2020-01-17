Москва, , 02:24 — REGNUM В 2020 году по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» планируется поставка 488,5 млн тонн нефти, в том числе 23,5 млн тонн для Белоруссии. Об этом говорится в опубликованном 16 января сообщении компании.

Поставки в Белоруссию будут осуществляться в соответствии с утверждённым в конце 2019 года индикативным балансом. Объёмы сформированы «исходя из заявок грузоотправителей», сказано в официальном сообщении.

Тем не менее, пока нет подтверждения информации о подписании Минском контрактов с российскими компаниями — основными поставщиками нефти на белорусские НПЗ. С начала года поставки из РФ были остановлены, небольшие объёмы (около 650 тыс. т) вызвались поставлять компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Внутренние потребности Белоруссии в нефти оцениваются в 4−6 млн т ежегодно, в самой республике добывается около 1,6 млн т в год. В последние годы на обоих белорусских НПЗ перерабатывалось ежегодно около 18 млн т нефти.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что его не устраивает размер премии российских компаний. Он указал на возможность прокачки «альтернативной» нефти из Польши по нефтепроводу «Дружба», однако польская сторона заявила об отсутствии технической возможности для реализации такой идеи.

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Лукашенко также распорядился наладить поставку нефти через порты Латвии и 16 января обсудил эту проблему с латвийским премьер-министром. По итогам переговоров Кришьянис Кариньш заявил, что такая возможность есть, однако объёмы и сроки таких поставок надо обсуждать с коммерческими структурами.