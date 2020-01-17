Берлин, , 02:25 — REGNUM Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются дочерними компаниями «Газпрома» и операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на исключение их из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, сообщает регулятор.

Уточняется, что Nord Stream AG предоставил необходимый пакет документов 23 декабря, а Nord Stream 2 AG — 10 января.

Решение по «Северному потоку» должно быть принято до 23 мая 2020 года поскольку полностью освобождены от требований Третьего энергопакета могут быть только те проекты, которые были запущены до 23 мая 2019 года. В других случаях начинают действовать требования о разделении видов деятельности. О сроках рассмотрения заявки Nord Stream 2 AG не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий парламент принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС для Германии 13 ноября.

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