Нью-Йорк, США, , 02:00 — REGNUM Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расценила продажу токенов Gram в качестве ценных бумаг, как незаконную. В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.

Из переписки следует, что разработчики называли свою криптовалюту ценными бумагами, и знали о сером рынке их перепродажи.

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Токены Gram блокчейн-платформы TON — разработка команды Telegram. После проведения первичного размещения монет, которое позволило проекту Павла Дурова привлечь $1,7 млрд, комиссия сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку они не зарегистрированы ни в одной юрисдикции, а инвесторы не обладают доступом к финансовой истории компании.

Планируется, что слушания по делу Telegram состоятся в конце февраля.

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