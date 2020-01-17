Москва, , 01:06 — REGNUM Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом экономист написал на своей странице в Facebook.

Ведев обвинил журналистов в искажении его слов и привел отрывок видеозаписи своего выступления на Гайдаровском форуме.

«Участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса — это в одну сторону. В сторону 200 рублей за доллар — это возможно, в сторону 40 рублей за доллар — невозможно», — заявил экономист в ходе мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2019 года российский рубль продемонстрировал заметное укрепление против основных валют. Так курс доллара снизился до 62,80 рублей, показав минимальное значение за последние пять месяцев.

9 января доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов высказал мнение в случае негативной экономической обстановки в мире правительство РФ и Центробанк постараются укрепить американскую валюту и занизить курс рубля, чтобы экспортеры смогли компенсировать выпадающие доходы.

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