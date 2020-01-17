Оттава, , 00:57 — REGNUM Парламент Канады намерен приступить к началу процесса ратификации торгового соглашения с США и Мексикой (USMCA) не ранее 27 января, передает телеканал CBC со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что соответствующий законопроект уже подготовлен, однако еще не поставлен в график парламента для обсуждения. Отмечается, что канадский парламент вернется с зимних каникул 27 января.

В декабре 2019 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада может последней ратифицировать USMCA из-за зимних каникул канадского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Сенат Конгресса США одобрил законопроект о новом торговом соглашении с Мексикой и Канадой. В пользу законопроекта выступили 89 сенаторов, десять — против. Теперь законопроект должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

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