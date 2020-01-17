Лхаса, Китай, , 00:41 — REGNUM Внутренний валовый продукт (ВРП) столицы Тибетского автономного района города Лхасы на юго-западе Китая вырос на 9% в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

ВРП Лхасы составил примерно 61,6 млрд юаней (около 8,9 млрд) за прошедший год, сообщил мэр города Гхог Гхог. Располагаемый доход на душу населения в городских районах Лхасы составил 40 тыс. юаней, а в сельских — 16 260 юаней.

За прошедший год в городе было построено или отремонтировано 83 школы, а также добавлено 7300 новых мест для воспитанников дошкольных учебных заведений. Город создал в общей сложности 13 тыс. городских рабочих мест, а 171 тыс. фермеров и пастухов нашли новую работу в 2019 году, сообщил мэр.

Общее производство зерна в городе превысило 170 тыс. тонн. В Лхасе было построено 162 км дорог и отремонтирован 411 общественный туалет, а также 30 тыс. туалетов в сельской местности.

Как сообщало ИА REGNUM, ВРП китайского Шанхая в 2019 году вырос на 6%, а располагаемый доход на душу населения в городе вырос на 8,2% в городе и на 9,3% на селе.

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