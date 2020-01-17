Тюмень, , 00:07 — REGNUM Арбитражный суд Тюменской области принял в производство иск ООО «Безопасные Транспортные Решения 72» к госкомпании, подчинённой Министерству сельского хозяйства РФ. Сумма требований составляет 4,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тюменской области» не выплатило подрядчику ООО «БТР 72» долг за предоставление строительной техники и транспортных услуг в 2018 году даже после обязательства по решению суда.

Как пояснили Ura.ru представители истца, обратиться с иском о банкротстве фирме посоветовали в самом управлении, так как «Минсельхоз несёт субсидиарную финансовую ответственность». Ведь, по словам представителей ООО «БТР 72», обращения в тот же Минсельхоз, к бывшему председателю правительства России Дмитрию Медведеву и к главе государства Владимиру Путину не возымели действия.