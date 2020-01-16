Урумчи, Китай, , 23:36 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР продолжается активная социальная политика связанная с решением вопроса о трудоустройстве коренных сельских жителей, сообщает 16 января Синьхуа со ссылкой на данные Управления трудовых ресурсов и социального обеспечения правительства автономии.

В рамках практики комплексного развития сельскохозяйственного сектора и других отраслей региональной промышленности планируется расширение связей и участия частных предприятий. Приоритетное внимание планируется уделить профессиональной переподготовке бывших военнослужащих, людям с невысоким уровнем образования, работникам, подвергшимся сокращениям.

В ходе кампании власти региона планируют вывести из бедности около 20 тыс. человек из малоимущих домохозяйств путем их трудоустройства.

Отметим, что в 2019 году для сельских жителей СУАР были созданы почти 2,9 млн новых рабочих мест.