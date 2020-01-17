Салехард, , 00:02 — REGNUM На Ямале стоимость проезда по маршруту Губкинский — Пурпе снизилась более чем в два раза. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания ЯНАО Виктор Казарин в своём паблике в социальной сети.

При использовании проездного стоимость проезда составит 70 рублей за поездку вместо прежних 150 рублей. Стоимость проезда для школьников с проездными — 60 рублей. Цена разовой поездки снижена до 90 рублей.

«Также с органами соцзащиты прорабатывается возможность дополнительной скидки льготникам», — отмечает парламентарий.

И напомнил, что новый перевозчик на маршрут №101 Губкинский-Пурпе вышел 9 января 2020 года. Таким образом была решена проблема нерегулярности рейсов. Сейчас транспортники откликнулись на жалобы о дороговизне проезда.

Отметим, что расстояние между Пурпе и губкинским составляет 20 км.