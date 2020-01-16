Москва, , 21:34 — REGNUM Директор Центра структурных исследованийРоссийской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей. Соответствующее разъяснение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что в ходе дискуссии на Гайдаровском форуме Ведев заявил, что свободное плавание курса российской валюты означает движение только в одну сторону — в сторону увеличения.

«Участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса — это в одну сторону. В сторону 200 рублей за доллар — это возможно, в сторону 40 рублей за доллар — невозможно», — сказал Ведев.

При этом СМИ восприняли его слова как предсказание того, что рубль неизбежно ослабнет до 200 рублей за доллар и чуть ли не в ближайший год.

Однако Ведев пояснил, что его пример был чисто риторическим, и не означает никаких экономических прогнозов.

«Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером, для того чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост», — пишет Ведев на своей странице в социальной сети Facebook.

Журналистов он обвинил в перевирании его слов.