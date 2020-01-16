Вашингтон, , 20:15 — REGNUM В Вашингтоне по итогам сделки по торгово-экономическим вопросам прошёл брифинг главного китайского переговорщика — вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ для журналистов из КНР, сообщает 16 января Синьхуа.

Лю Хэ, подписавший в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом документ по первой фазе прекращения торговой войны между двумя странами, заверил, что политика реформ и открытости, осуществляемая Китаем на протяжении последних десятилетий, будет продолжена, а её целью является передача рынку главной роли в распределении ресурсов при сохранении социалистической системы.

По словам вице-премьера, благодаря руководству КПК и социалистическому строю, Китай добился стремительного экономического и социального прогресса, обеспечив в обществе долгосрочную стабильность. В центр следующего этапа внутренних реформ он поставил поддержку и стимуляцию микропредприятий и содействие развитию частного сектора, укрепление рыночных правил игры, продвижение честной конкуренции и соответствующей адаптации к этому функций правительства.

Китай, заверяет Лю Хэ, будет и дальше содействовать социальным реформам, придавать существенное значение росту образования и расширению профессиональной подготовки, развитию человеческого капитала.