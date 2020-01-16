Владивосток, 16 января 2020, 20:07 — REGNUM Объявлены имена первых финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Дальневосточного федерального округа. Финалистами стали 30 участников. Из них 8 человек представляют Приморский край, 6 — Амурскую область, 6 — Хабаровский край, 5 человек — Сахалинскую область, 3 — Республику Саха (Якутия) и по одному участнику из Магаданской области и Камчатского края. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
15−16 января 2020 года на площадке Дальневосточного федерального университета проходил первый региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей Дальневосточного федерального округа. Участие в полуфинале приняли 250 человек из Приморского края, Амурской области, Забайкальского края, Еврейской АО, Сахалинской области, Хабаровского края, Республик Бурятии и Саха (Якутии), Магаданской области и Камчатского края.
В течении двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в ДФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. Традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Технологические тренды 2020» для полуфиналистов конкурса провел директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Член Центрального штаба ОНФ Сергей Плуготаренко. В ходе мероприятия он рассказал конкурсантам об экосистеме цифровой экономики.
Кроме того, прошли встречи полуфиналистов с исполняющим обязанности заместителя губернатора Сахалинской области Юлией Рокотянской, заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Григорием Курановым, а также представителями партнеров конкурса «Лидеры России» — ПАО «РусГидро» и ПАО «Ростелеком». Эксперты рассказали участникам о планируемых и реализуемых проектах в Дальневосточном федеральном округе, пообщались с конкурсантами и провели с ними собеседования.
Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет с 27 по 31 марта в Сочи.
Список финалистов конкурса «Лидеры России 2020» из регионов ДФО:
Приморский край
- Века Екатерина Андреевна (Владивосток), Администрация Приморского края
- Григорович Иван Иванович (Владивосток), АО «ИК «РЖД-Инвест»
- Земцов Дмитрий Игоревич (Владивосток), Дальневосточный федеральный университет, проректор по развитию
- Ким Наталья Чангиевна (Владивосток), АО «Позитив Текнолоджиз»
- Козлов Павел Владимирович (Владивосток), Росатом. Росэнергоатом
- Хлудеев Сергей Владимирович (Владивосток), Сбербанк
- Пахмутов Виктор Николаевич (Владивосток), Технопарк «Русский», Дальневосточный федеральный университет
- Радюшкин Сергей Геннадьевич (Владивосток), Сбербанк
Хабаровский край
- Гвоздев Сергей Александрович (Хабаровск), РФП Групп
- Долгушев Николай Александрович (Хабаровск), ПАО Банк «ФК Открытие»
- Репина Светлана Викторовна (Хабаровск), ПАО РОСБАНК
- Тищенко Антон Витальевич (Хабаровск), Finam Company Limited
- Шарафутдинов Андрей Альфритович (Хабаровск), Дальневосточный банк ПАО Сбербанк
- Штарев Дмитрий Сергеевич (Хабаровск), Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН
Амурская область
- Барбарич Александр Александрович (Благовещенск), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»
- Лебедев Олег Валерьевич (Чигири), ООО «Гидробетон»
- Логинов Алексей Евгеньевич (Благовещенск), ДЗО АО КРДВ УК «Амурская»
- Лой Дмитрий Константинович (Благовещенск), ООО «Стоунграсс»
- Несин Павел Анатольевич (Благовещенск), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
- Смирнов Павел Владимирович (Благовещенск), ИП Смирнов
Сахалинская область
- Александров Владимир Геннадьевич (Южно-Сахалинск), Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД
- Бамбуров Вячеслав Алексеевич (Южно-Сахалинск), АО «Звезда Редуктор»
- Батулин Николай Валерьевич (Южно-Сахалинск), АО «Корпорация развития Сахалинской области»
- Калмыков Ильяс Шиазатович (Малокурильское), Индивидуальный предприниматель
- Шнайдер Алексей Андреевич (Южно-Сахалинск), Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт»
Республика Саха (Якутия)
- Гринченко Василий Александрович (Ленск), ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
- Луцкан Иван Петрович (Якутск), Медицинский центр г. Якутска
- Фирстов Артем Валерьевич (Нерюнгри), Нерюнгринская районная админинстрация
Камчатский край
- Максименко Наталия Леонидовна (Петропавловск-Камчатский), Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
Магаданская область
- Щербакова Анастасия Дмитриевна (Магадан), Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданский родильный дом»
Расписание очных этапов:
· 24 — 27 января — Сибирский федеральный округ (Новосибирск)
· 24 — 27 января — Уральский федеральный округ (Екатеринбург)
· 31 января — 3 февраля — Приволжский федеральный округ (Нижний Новгород)
· 31 января — 3 февраля — Северо-Кавказский федеральный округ (Пятигорск)
· 7 — 10 февраля — Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург)
· 7 — 10 февраля — Южный федеральный округ (Ростов-на-Дону)
· 21 — 24 февраля — Центральный федеральный округ (Москва)
· 29 февраля — 5 марта — Специализация «Здравоохранение» (Москва)
· 15 — 20 марта — Специализация «Наука» (Москва)
· 15 — 20 марта — Специализация «Финансы и технологии» (Москва)
Суперфинал пройдет с 27 марта по 31 марта 2020 года.