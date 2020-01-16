Владивосток, 16 января 2020, 20:07 — REGNUM Объявлены имена первых финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Дальневосточного федерального округа. Финалистами стали 30 участников. Из них 8 человек представляют Приморский край, 6 — Амурскую область, 6 — Хабаровский край, 5 человек — Сахалинскую область, 3 — Республику Саха (Якутия) и по одному участнику из Магаданской области и Камчатского края. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

15−16 января 2020 года на площадке Дальневосточного федерального университета проходил первый региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей Дальневосточного федерального округа. Участие в полуфинале приняли 250 человек из Приморского края, Амурской области, Забайкальского края, Еврейской АО, Сахалинской области, Хабаровского края, Республик Бурятии и Саха (Якутии), Магаданской области и Камчатского края.

«Было два насыщенных дня, активная программа, которая состояла из оценочных и познавательных блоков. Участники очень сильные. Экспертам и оценщикам было не просто выбирать 30 сильнейших. Кому-то повезло в этот раз больше. Мы надеемся на то, что те, у кого не получилось пройти в финал в этот раз, смогут поучаствовать вновь в конкурсе и добиться успеха. А тех, кому удалось — ждут еще более сложные испытания, которые пройдут в конце марта в Сочи на нашем большом суперфинале», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В течении двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в ДФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. Традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Технологические тренды 2020» для полуфиналистов конкурса провел директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Член Центрального штаба ОНФ Сергей Плуготаренко. В ходе мероприятия он рассказал конкурсантам об экосистеме цифровой экономики.

Кроме того, прошли встречи полуфиналистов с исполняющим обязанности заместителя губернатора Сахалинской области Юлией Рокотянской, заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Григорием Курановым, а также представителями партнеров конкурса «Лидеры России» — ПАО «РусГидро» и ПАО «Ростелеком». Эксперты рассказали участникам о планируемых и реализуемых проектах в Дальневосточном федеральном округе, пообщались с конкурсантами и провели с ними собеседования.

«На конкурсе «Лидеры России» применяются современные методы отбора участников. В рамках реализации национальных проектов необходимо по-другому мыслить, чтобы достичь больших целей и результатов. Это не просто построить дорогу или детскую площадку, а достичь целевых показателей, которые нам поставлены Президентом России. Работа сложная и, к сожалению, не все готовы ее реализовывать. Конкурс «Лидеры России» дает нам возможность привлечь кадры для организации этой работы. Мы не оставим без внимания победителей и обязательно найдем работу, чтобы поднимать экономику края и трудиться на его благо», — рассказала Первый вице-губернатор, Председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет с 27 по 31 марта в Сочи.

Список финалистов конкурса «Лидеры России 2020» из регионов ДФО:

Приморский край

  • Века Екатерина Андреевна (Владивосток), Администрация Приморского края
  • Григорович Иван Иванович (Владивосток), АО «ИК «РЖД-Инвест»
  • Земцов Дмитрий Игоревич (Владивосток), Дальневосточный федеральный университет, проректор по развитию
  • Ким Наталья Чангиевна (Владивосток), АО «Позитив Текнолоджиз»
  • Козлов Павел Владимирович (Владивосток), Росатом. Росэнергоатом
  • Хлудеев Сергей Владимирович (Владивосток), Сбербанк
  • Пахмутов Виктор Николаевич (Владивосток), Технопарк «Русский», Дальневосточный федеральный университет
  • Радюшкин Сергей Геннадьевич (Владивосток), Сбербанк

Хабаровский край

  • Гвоздев Сергей Александрович (Хабаровск), РФП Групп
  • Долгушев Николай Александрович (Хабаровск), ПАО Банк «ФК Открытие»
  • Репина Светлана Викторовна (Хабаровск), ПАО РОСБАНК
  • Тищенко Антон Витальевич (Хабаровск), Finam Company Limited
  • Шарафутдинов Андрей Альфритович (Хабаровск), Дальневосточный банк ПАО Сбербанк
  • Штарев Дмитрий Сергеевич (Хабаровск), Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН

Амурская область

  • Барбарич Александр Александрович (Благовещенск), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»
  • Лебедев Олег Валерьевич (Чигири), ООО «Гидробетон»
  • Логинов Алексей Евгеньевич (Благовещенск), ДЗО АО КРДВ УК «Амурская»
  • Лой Дмитрий Константинович (Благовещенск), ООО «Стоунграсс»
  • Несин Павел Анатольевич (Благовещенск), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
  • Смирнов Павел Владимирович (Благовещенск), ИП Смирнов

Сахалинская область

  • Александров Владимир Геннадьевич (Южно-Сахалинск), Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД
  • Бамбуров Вячеслав Алексеевич (Южно-Сахалинск), АО «Звезда Редуктор»
  • Батулин Николай Валерьевич (Южно-Сахалинск), АО «Корпорация развития Сахалинской области»
  • Калмыков Ильяс Шиазатович (Малокурильское), Индивидуальный предприниматель
  • Шнайдер Алексей Андреевич (Южно-Сахалинск), Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт»

Республика Саха (Якутия)

  • Гринченко Василий Александрович (Ленск), ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
  • Луцкан Иван Петрович (Якутск), Медицинский центр г. Якутска
  • Фирстов Артем Валерьевич (Нерюнгри), Нерюнгринская районная админинстрация

Камчатский край

  • Максименко Наталия Леонидовна (Петропавловск-Камчатский), Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края

Магаданская область

  • Щербакова Анастасия Дмитриевна (Магадан), Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданский родильный дом»

Расписание очных этапов:

· 24 — 27 января — Сибирский федеральный округ (Новосибирск)

· 24 — 27 января — Уральский федеральный округ (Екатеринбург)

· 31 января — 3 февраля — Приволжский федеральный округ (Нижний Новгород)

· 31 января — 3 февраля — Северо-Кавказский федеральный округ (Пятигорск)

· 7 — 10 февраля — Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург)

· 7 — 10 февраля — Южный федеральный округ (Ростов-на-Дону)

· 21 — 24 февраля — Центральный федеральный округ (Москва)

· 29 февраля — 5 марта — Специализация «Здравоохранение» (Москва)

· 15 — 20 марта — Специализация «Наука» (Москва)

· 15 — 20 марта — Специализация «Финансы и технологии» (Москва)

Суперфинал пройдет с 27 марта по 31 марта 2020 года.