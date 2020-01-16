Владивосток, , 20:07 — REGNUM Объявлены имена первых финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Дальневосточного федерального округа. Финалистами стали 30 участников. Из них 8 человек представляют Приморский край, 6 — Амурскую область, 6 — Хабаровский край, 5 человек — Сахалинскую область, 3 — Республику Саха (Якутия) и по одному участнику из Магаданской области и Камчатского края. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

15−16 января 2020 года на площадке Дальневосточного федерального университета проходил первый региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей Дальневосточного федерального округа. Участие в полуфинале приняли 250 человек из Приморского края, Амурской области, Забайкальского края, Еврейской АО, Сахалинской области, Хабаровского края, Республик Бурятии и Саха (Якутии), Магаданской области и Камчатского края.

«Было два насыщенных дня, активная программа, которая состояла из оценочных и познавательных блоков. Участники очень сильные. Экспертам и оценщикам было не просто выбирать 30 сильнейших. Кому-то повезло в этот раз больше. Мы надеемся на то, что те, у кого не получилось пройти в финал в этот раз, смогут поучаствовать вновь в конкурсе и добиться успеха. А тех, кому удалось — ждут еще более сложные испытания, которые пройдут в конце марта в Сочи на нашем большом суперфинале», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В течении двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в ДФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. Традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Технологические тренды 2020» для полуфиналистов конкурса провел директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Член Центрального штаба ОНФ Сергей Плуготаренко. В ходе мероприятия он рассказал конкурсантам об экосистеме цифровой экономики.

Кроме того, прошли встречи полуфиналистов с исполняющим обязанности заместителя губернатора Сахалинской области Юлией Рокотянской, заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Григорием Курановым, а также представителями партнеров конкурса «Лидеры России» — ПАО «РусГидро» и ПАО «Ростелеком». Эксперты рассказали участникам о планируемых и реализуемых проектах в Дальневосточном федеральном округе, пообщались с конкурсантами и провели с ними собеседования.

«На конкурсе «Лидеры России» применяются современные методы отбора участников. В рамках реализации национальных проектов необходимо по-другому мыслить, чтобы достичь больших целей и результатов. Это не просто построить дорогу или детскую площадку, а достичь целевых показателей, которые нам поставлены Президентом России. Работа сложная и, к сожалению, не все готовы ее реализовывать. Конкурс «Лидеры России» дает нам возможность привлечь кадры для организации этой работы. Мы не оставим без внимания победителей и обязательно найдем работу, чтобы поднимать экономику края и трудиться на его благо», — рассказала Первый вице-губернатор, Председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет с 27 по 31 марта в Сочи.

Список финалистов конкурса «Лидеры России 2020» из регионов ДФО:

Приморский край

Века Екатерина Андреевна (Владивосток), Администрация Приморского края

Григорович Иван Иванович (Владивосток), АО «ИК «РЖД-Инвест»

Земцов Дмитрий Игоревич (Владивосток), Дальневосточный федеральный университет, проректор по развитию

Ким Наталья Чангиевна (Владивосток), АО «Позитив Текнолоджиз»

Козлов Павел Владимирович (Владивосток), Росатом. Росэнергоатом

Хлудеев Сергей Владимирович (Владивосток), Сбербанк

Пахмутов Виктор Николаевич (Владивосток), Технопарк «Русский», Дальневосточный федеральный университет

Радюшкин Сергей Геннадьевич (Владивосток), Сбербанк

Хабаровский край

Гвоздев Сергей Александрович (Хабаровск), РФП Групп

Долгушев Николай Александрович (Хабаровск), ПАО Банк «ФК Открытие»

Репина Светлана Викторовна (Хабаровск), ПАО РОСБАНК

Тищенко Антон Витальевич (Хабаровск), Finam Company Limited

Шарафутдинов Андрей Альфритович (Хабаровск), Дальневосточный банк ПАО Сбербанк

Штарев Дмитрий Сергеевич (Хабаровск), Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН

Амурская область

Барбарич Александр Александрович (Благовещенск), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»

Лебедев Олег Валерьевич (Чигири), ООО «Гидробетон»

Логинов Алексей Евгеньевич (Благовещенск), ДЗО АО КРДВ УК «Амурская»

Лой Дмитрий Константинович (Благовещенск), ООО «Стоунграсс»

Несин Павел Анатольевич (Благовещенск), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

Смирнов Павел Владимирович (Благовещенск), ИП Смирнов

Сахалинская область

Александров Владимир Геннадьевич (Южно-Сахалинск), Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД

Бамбуров Вячеслав Алексеевич (Южно-Сахалинск), АО «Звезда Редуктор»

Батулин Николай Валерьевич (Южно-Сахалинск), АО «Корпорация развития Сахалинской области»

Калмыков Ильяс Шиазатович (Малокурильское), Индивидуальный предприниматель

Шнайдер Алексей Андреевич (Южно-Сахалинск), Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт»

Республика Саха (Якутия)

Гринченко Василий Александрович (Ленск), ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Луцкан Иван Петрович (Якутск), Медицинский центр г. Якутска

Фирстов Артем Валерьевич (Нерюнгри), Нерюнгринская районная админинстрация

Камчатский край

Максименко Наталия Леонидовна (Петропавловск-Камчатский), Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края

Магаданская область

Щербакова Анастасия Дмитриевна (Магадан), Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданский родильный дом»

Расписание очных этапов:

· 24 — 27 января — Сибирский федеральный округ (Новосибирск)

· 24 — 27 января — Уральский федеральный округ (Екатеринбург)

· 31 января — 3 февраля — Приволжский федеральный округ (Нижний Новгород)

· 31 января — 3 февраля — Северо-Кавказский федеральный округ (Пятигорск)

· 7 — 10 февраля — Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург)

· 7 — 10 февраля — Южный федеральный округ (Ростов-на-Дону)

· 21 — 24 февраля — Центральный федеральный округ (Москва)

· 29 февраля — 5 марта — Специализация «Здравоохранение» (Москва)

· 15 — 20 марта — Специализация «Наука» (Москва)

· 15 — 20 марта — Специализация «Финансы и технологии» (Москва)

Суперфинал пройдет с 27 марта по 31 марта 2020 года.