Москва, 16 января 2020, 19:59 — REGNUM Определены итоговые победители второго этапа конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей».Шесть участников конкурса получат проживание на двоих в пятизвездочном отеле MRIYA RESORT & SPA, который выступает партнером конкурса.
Финальный этап розыгрыша путевок завершился 15 января в 23:59. В нем победили Денис Денисов из Курска и Анна Пивоварова из Ростова-на-Дону. Ранее 4 участника из Москвы, Иркутска, Липецка и Суздаля уже одержали победу в розыгрыше.
Участник конкурса «Мастера гостеприимства» ведущий Денис Денисов из Курска одержал победу, набрав более 34 тыс. просмотров ролика на YouTube.
Приз за самый креативный ролик достался гиду Анне Пивоваровой из Ростова-на-Дону, которая записала видео в стиле рэп-баттла. В своем ролике Анна перевоплотилась сразу в два образа: скептической гражданки и влюбленной в Ростов-на-Дону девушки.
В рамках розыгрыша Анна получит не только проживание в MRIYA RESORT & SPA на двоих, но и ужин с представителем отеля.
Запись видеоролика — обязательное условие допуска к участию в очных этапах конкурса «Мастера гостеприимства». Всем конкурсантам необходимо снять ролик и разместить в личном кабинете участника до 6 февраля ссылку на видео, выложенное на YouTube. Технические требования для видео опубликованы на сайте конкурса.
В пятницу, 17 января стартует первый оценочный этап в рамках конкурса «Мастера гостеприимства» — дистанционное тестирование. В него входит два блока тестирования, при этом первый блок включает в себя 2 теста.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).
Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.
Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. По итогам заявочной компании, на конкурс зарегистрировались более 20 000 участников.
Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.
Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.
Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Участники также смогут выиграть путевки в пятизвездочный отель MRIYA RESORT & SPA, бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, 1 млн рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру и многое другое.