Москва, , 19:59 — REGNUM Определены итоговые победители второго этапа конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей».Шесть участников конкурса получат проживание на двоих в пятизвездочном отеле MRIYA RESORT & SPA, который выступает партнером конкурса.

Финальный этап розыгрыша путевок завершился 15 января в 23:59. В нем победили Денис Денисов из Курска и Анна Пивоварова из Ростова-на-Дону. Ранее 4 участника из Москвы, Иркутска, Липецка и Суздаля уже одержали победу в розыгрыше.

Участник конкурса «Мастера гостеприимства» ведущий Денис Денисов из Курска одержал победу, набрав более 34 тыс. просмотров ролика на YouTube.

«Я родился и живу в городе с тысячелетней историей. Здесь каждый найдет что-то, что сможет его удивить. Писатель Евгений Носов, актер Михаил Щепкин, певица Надежда Плевицкая — и это далеко не полный список знаменитых людей, прославивших курскую землю. У всех на слуху Курская битва, Курская магнитная аномалия, курский соловей… У нашего края есть свой национальный колорит, познакомиться с которым сможет каждый, кто посетит гостеприимный Соловьиный край России», — рассказал победитель розыгрыша.

Приз за самый креативный ролик достался гиду Анне Пивоваровой из Ростова-на-Дону, которая записала видео в стиле рэп-баттла. В своем ролике Анна перевоплотилась сразу в два образа: скептической гражданки и влюбленной в Ростов-на-Дону девушки.

«Ростов-на-Дону удивляет. Каждая улица и каждый дом здесь могут рассказать удивительные истории. На моих экскурсиях очень интересно наблюдать за реакцией людей, которые узнают что-то новое о тех вещах, которые видят в нашем городе ежедневно. Моя миссия — привлечь внимание туристов России и мира к городу с богатой историей, к лучшему городу Земли — Ростову-на-Дону», — говорит Анна.

В рамках розыгрыша Анна получит не только проживание в MRIYA RESORT & SPA на двоих, но и ужин с представителем отеля.

«Мы получили более 1500 роликов от участников со всей страны. Люди презентовали свои регионы, интересные локации и необычные достопримечательности. Каждый из участников проявил смелость и вдохновил всю нашу команду, поэтому выбор самого креативного был непростым. Мы будем рады видеть победителей в нашем курортном комплексе», — говорит президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства и Генеральный директор отеля MRIYA RESORT & SPA Грант Бабасян.

Запись видеоролика — обязательное условие допуска к участию в очных этапах конкурса «Мастера гостеприимства». Всем конкурсантам необходимо снять ролик и разместить в личном кабинете участника до 6 февраля ссылку на видео, выложенное на YouTube. Технические требования для видео опубликованы на сайте конкурса.

В пятницу, 17 января стартует первый оценочный этап в рамках конкурса «Мастера гостеприимства» — дистанционное тестирование. В него входит два блока тестирования, при этом первый блок включает в себя 2 теста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. По итогам заявочной компании, на конкурс зарегистрировались более 20 000 участников.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.

Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участники также смогут выиграть путевки в пятизвездочный отель MRIYA RESORT & SPA, бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, 1 млн рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру и многое другое.