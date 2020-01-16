Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Выступая на специальном брифинге в Вашингтоне, глава делегации на переговорах с США по торгово-экономическим вопросам, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ охарактеризовал экономический рост Китая в 2019 года, достигший 6%, устойчивым, одним из наиболее быстро растущих среди всех экономик мира, сообщает 16 января Синьхуа.

Вице-премьер отметил, что общий объём производства в КНР приближается к 100 трлн юаней (около 14,5 трлн долларов), а ежегодный рост укладывается в рамки показателя в 1 трлн долларов, что в современном мире находится в пределах нормы для средней экономики.

В умеренных диапазонах, по его словам, находятся такие критически важные макроэкономические показатели, как потребительские цены, уровень занятости, баланс международных платежей. В стране неуклонно продвигаются структурные реформы и модернизация промышленности.