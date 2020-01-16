Берлин, , 19:49 — REGNUM Deutsche Bank повысил свой прогноз по росту ВВП России в 2020 году с 1,6% до 1,8% после оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом говорится в опубликованном 16 января отчёте банка.

Отмечается, что аналитики банка «осторожно оценивают» влияние послания российского лидера на экономику страны, тем не менее приняли решение повысить на 0,2 процентных пункта прогноз по росту ВВП России.

В отчёте также отмечено снижение риска неполного расходования бюджетных средств в России в 2020 году. По оценке аналитиков, реализация задач, поставленных в послании Владимира Путина, потребует увеличения бюджетных расходов на 300−450 млрд рублей.