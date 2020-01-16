Ташкент, , 19:49 — REGNUM ЕБРР достиг нового рекорда в Узбекистане в 2019 году, осуществив инвестиции в 13 проектов частного и государственного секторов в размере 576 миллионов долларов — крупнейший объем финансирования за всю историю работы банка в стране, говорится в поступившем в ИА REGNUMсообщении ЕБРР .

«В энергетическом секторе банк осуществил крупнейшие на сегодняшний день инвестиции в Узбекистане, предоставив суверенный кредит в размере 213,8 миллионов евро для строительства дополнительных генерирующих мощностей на Талимарджанской электростанции», говорится в сообщении.

Другие ключевые инвестиции в инфраструктуру включают: проект строительства линий электропередач в Навои (71,5 млн. евро), проект реконструкции системы водоотведения в Кашкадарьинской области (53,4 млн. евро) и проект реконструкции системы водоотведения в Хорезме (80,2 млн. евро).

Отмечается, что особое внимание было уделено поддержке важных реформ в таких секторах, как возобновляемые источники энергии, добыча полезных ископаемых и финансовый сектор.

Кроме того, ЕБРР оказал поддержку малому и среднему бизнесу через кредитные линии финансовым организациям, а также за счет прямых кредитов в сфере производства.

«ЕБРР содействовал развитию международной торговли в, из и внутри Узбекистана, открыв лимиты торгового финансирования для Национального банка Узбекистана, Асакабанка, Узпромстройбанка, Ипотека-банка, KDB Bank Uzbekistan, Хамкорбанка и Ипак Йули банка. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Узбекистана 1,85 миллиарда евро, участвуя в 79 проектах», говорится в сообщении.