Челябинск, , 19:30 — REGNUM Челябинский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров надеется на то, что с приходом Михаила Мишустина на пост главы правительства России экономике будут уделять значительное внимание. Об этом он заявил по итогам послания Владимира Путина.

«Хотелось бы, чтобы роль бизнеса возросла, и правительство бы учитывало мнение деловых кругов, например, посредством распространения оценки регулирующего воздействия на широкий круг нормативно-правовых актов», — говорит чиновник.

Он отмечает, что развить инициативу предпринимателей можно лишь путём диалога и с помощью соблюдения баланса интересов бизнеса и государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января после оглашения Путиным своего послания правительство Дмитрия Медведева сложило свои полномочия. Медведев возглавлял его почти восемь лет.

Новым премьером стал глава ФНС Михаил Мишустин. Госдума уже дала согласие на его назначение на этот важнейший пост.