Челябинск, , 19:20 — REGNUM В России необходима революционная реформа налоговой системы. Эта мера позволит обеспечить рост экономики, заявил журналистам челябинский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров по итогам послания Владимира Путина.

По его словам, налоги должны не выжимать из бизнеса последнее, а стимулировать его к развитию. В качестве примера Гончаров привёл Казахстан и Узбекистан, где «проявили политическую волю» и освободили малый бизнес от налогов на несколько лет.

«Это очень вдохновляющий пример и для России», — считает омбудсмен.

Также он предлагает поддерживать не только малый бизнес, но и средний. Нужно стимулировать его развитие, в том числе за счёт долгосрочных и доступных кредитов на инновационные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием. Говорил он в том числе и о налогах. Также глава государства озвучил целый ряд революционных инициатив, в том числе в политической сфере.