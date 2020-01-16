Брюссель, , 19:09 — REGNUM Еврокомиссия в ближайшие недели рассмотрит вопрос об установлении нормы о минимальном уровне заработных плат в ЕС, сообщили представители комиссии в четверг, 16 января.

Сейчас в 22 из 28 стран ЕС есть правило о минимальном уровне зарплат. С инициативой сделать это правило общим в ЕС выступили представители Италии, где подобной нормы нет.

При этом итальянское предложение заключается в том, чтобы оговаривать минимальный размер оплаты труда в час (а не в месяц). В случае самой Италии предлагалось установить эту норму на уровне 8 евро в час.