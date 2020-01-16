Болонья, Италия, , 19:07 — REGNUM Власти ЕС должны приложить усилия и достичь договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, которые позволят избежать возможного введения санкций против европейских сельхозпроизводителей, сказано в обращении ассоциации фермеров Италии к Еврокомиссии, передает Italia Oggi в четверг, 16 января.

Подобно тому, как представители США и Китая достигли предварительных договоренностей о «торговой сделке», ЕС тоже должен подстраховать своих производителей, полагают фермеры.

Ранее Трамп заявлял, что в случае отсутствия договоренностей между ЕС и США целый ряд европейских товаров может быть обложен пошлинами в размере 100% от их стоимости.