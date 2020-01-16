Воронеж, , 19:07 — REGNUM Тендер на создание проекта подсобно-производственного корпуса Театра оперы и балета в Воронеже отменён, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные, размещённые на сайте госзакупок 14 января.

Тендер был объявлен в декабре 2019 года, максимальная цена контракта составила 6,5 млн рублей. Контракт предусматривал проведение геодезических, геологических и экологических изысканий, разработать раздел о сохранении объекта культурного наследия и актуализировать данные по техническому состоянию по подсобному помещению театра, а также разработать проектно-сметную документацию и обеспечить прохождение госэкспертизы. Торги были назначены на 3 февраля.

Причина отмены тендера не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, судьба здания Театра оперы и балета в Воронеже, построенного в 1960-х годах в самом центре города, на площади Ленина, и являющегося одним из «видовых», обсуждается последние несколько лет, в частности, речь шла о возможном сносе здания. Летом 2019 года было заявлено о планах по реконструкции.