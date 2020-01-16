Ижевск, , 19:00 — REGNUM Удмуртия вошла в число лидеров в России по реализации мероприятий в рамках национального проекта «Экология», а также по становлению новой системы обращения с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Власти региона получили соответствующую телеграмму от Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

В телеграмме глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что Удмуртия «продемонстрировала профессионализм, социально ответственный и системный подход, готовность к решению самых трудноподъёмных задач в области экологии».

Также он указал, что совместная работа властей региона и жителей способствовали получению показателей, которые вывели республику в число лидирующих в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на реализацию программ по нацпроектам Удмуртия выделит в целом 10,12 млрд рублей. Из этой суммы основная часть средств будет направлена на реализацию нацпроекта «Демография» — 3,889 млрд рублей. На нацпроект «Здравоохранение» направят 2,548 млрд рублей. Сумма средств для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» составит 1,432 млрд рублей. На мероприятия по экологическому нацпроекту выделят 273,2 млн рублей.