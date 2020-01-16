Нижний Новгород, , 18:50 — REGNUM Единственным участником аукциона на поставку 100 электробусов для нужд ГУП «Мосгортранс» стало ООО «Русские машины — группа ГАЗ». Предприятие поставит в Москву поэтапно 100 электробусов до конца мая текущего года.

Согласно планируемому к подписанию контракту, первый автобус на электротяге будет поставлен в январе, в феврале будет поставлена партия из 14 автобусов, а марте — 25 транспортных средств, в апреле и мае — по 30, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». Стоимость контракта составит 5,69 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале года КамАЗ и «Мосгортранс» подписали контракт на поставку 511 дизельных автобусов НЕФАЗ-5299−40−52. Сумма контракта составила 6,5 млрд рублей. Поставка техники будет происходить поэтапно в период с 1 июля по 30 ноября текущего года.