Бишкек, , 18:44 — REGNUM Киргизское правительство начало устанавливать стандарты материалов, используемых в строительстве. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на презентации Стратегии развития строительной отрасли на 2020 — 2030 годы, передает «24.kg».

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По словам высокопоставленного чиновника, из-за отсутствия норм, касающихся стройматериалов, ранее в Киргизии было построено большое количество социальных и иных объектов, нахождение в которых вредно для здоровья граждан.

При этом глава правительства отметил, что по этой причине теперь приходится сносить некоторые школы, при строительстве которых применялись вредные для жизни детей материалы.

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