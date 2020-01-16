Тюмень, , 18:36 — REGNUM В Арбитражный суд по Тюменской области поступило дело о взыскании с тюменца Никиты Юдина 888,6 тыс. рублей. ООО «Никита» обвиняет его в недополученных доходах из-за ролика об опасности купания на базе отдыха «Куба» в Муллашах, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Ранее ООО «Никита» пыталось привлечь Юдина, который сообщил о смерти своего друга на базе «Куба» в своём Instagram, к уголовной ответственности за клевету. Но дело было отправлено в арбитраж.

Согласно «Руспрофилю», ООО «Никита» принадлежит Никите Роженцеву. Некоторые СМИ утверждают, что он является сыном бывшего заместителя главы города Тюмени Сергея Роженцева.