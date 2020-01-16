Великий Новгород, , 17:57 — REGNUM С начала действия программы материнского капитала в Новгородской области его обладателями стали 39 129 семей, из них 23,3 тыс. семей уже полностью распорядились средства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР), об этом сегодня, 16 января, заявил на брифинге в Великом Новгороде руководитель новгородского отделения ПФР Алексей Костюков.

По его словам, в их адрес перечислено 10 млрд 800 млн рублей, 90% из которых направлено на улучшение жилищных условий.

Костюков также заявил, что в регионе растёт число семей, использующих средства материнского капитала на оплату образования детей — средства можно направить на детский сад, учёбу в вузе и проживание в общежитии во время учёбы.

«Причём мы всегда обращаем внимание, что эти средства могут быть направлены не только на того ребёнка, за рождение которого был получен капитал, но и на старших детей», — пояснил Костюков.

На эти цели в регионе направлено почти 91 млн рублей. Ещё 74,5 млн рублей новгородские семьи получили на ежемесячные денежные выплаты из средств капитала. Всего в регионе такие выплаты получают 630 человек, но уже в 2020 году — по новым правилам — за ней обратились ещё 60 новгородских семей.

Алексей Костюков отметил, что в Новгородской области сроки рассмотрения обращений на материнский капитал сокращены до семи дней (вместо 15, установленных федеральным законодательством), а от приёма заявления до перечисления денег семьям проходит всего 28 дней, а не 40.