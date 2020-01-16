Архангельск, , 17:51 — REGNUM Предпринимательство нуждается не только в снятии барьеров, но и в создании понятной и комфортной налоговой среды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Ольга Горелова, комментируя высказывание Михаила Мишустина о необходимости снятия барьеров с бизнеса.

«Первые заявления о намерениях снятия бизнес-барьеров Михаила Мишустина — профессионала в сфере административно-налоговой политики, внушают оптимизм на будущее развитие и поддержку предпринимательства в стране и в нашем регионе», — заявила Горелова.

По мнению омбудсмена, фокус усилий, в первую очередь, необходимо направить на создание понятной, комфортной и стабильной налоговой среды для предпринимателей и самозанятых.

«Сейчас — время нескончаемых изменений, уходит ЕНВД, меняются ограничения по УСН, не уменьшается число «самозанятых» без статуса, вводятся специальные условия ведения онлайн-учета финансов и товаров», — уточнила Горелова.

Она также заявила, что необходимо запустить «регуляторную гильотину»: отменить устаревшее и излишнее, ввести целевые и понятные требования для ведения устойчивого и безопасного бизнеса, и скорректировать категории и размеры административных наказаний.