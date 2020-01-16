Архангельск, 16 января 2020, 17:51 — REGNUM Предпринимательство нуждается не только в снятии барьеров, но и в создании понятной и комфортной налоговой среды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Ольга Горелова, комментируя высказывание Михаила Мишустина о необходимости снятия барьеров с бизнеса.
По мнению омбудсмена, фокус усилий, в первую очередь, необходимо направить на создание понятной, комфортной и стабильной налоговой среды для предпринимателей и самозанятых.
Она также заявила, что необходимо запустить «регуляторную гильотину»: отменить устаревшее и излишнее, ввести целевые и понятные требования для ведения устойчивого и безопасного бизнеса, и скорректировать категории и размеры административных наказаний.