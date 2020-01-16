Вашингтон, , 17:49 — REGNUM Официальное оформление первой фазы китайско-американской торговой сделки — величайшее событие, написал 16 января президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Комментируя заключение первого этапа торговой сделки с Китаем, американский лидер отметил, что в США благодаря этому соглашению вернутся $250 млрд. Он заявил, что у Вашингтона сейчас прекрасная позиция для начала переговоров по второй фазе сделки.

Трамп «В истории Соединённых Штатов никогда не было ничего подобного».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января в Белом доме США и Китай подписали договорённость по первой фазе торговой сделки: с американской стороны подпись поставил — Трамп, с китайской — вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

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