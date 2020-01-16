Нижний Новгород, , 17:39 — REGNUM По итогам января-ноября 2019 года экспорт продукции нижегородского агропромышленного комплекса вырос на 12,3% и составил 215,4 млн долларов США. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Как уточнили в областном минсельхозе, выросли поставки племенного скота, семян масличных культур, картофеля, мясных полуфабрикатов, плодово-ягодных джемов.

Всего в настоящее время экспорт осуществляют 50 нижегородских предприятий в адрес 35 стран СНГ, Азии и Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор региона Глеб Никитин ранее говорил, что объём господдержки, доведённой до аграриев увеличился по сравнению с предыдущим годом на 20% и составил 900 млн рублей в 2019 году. При областной поддержке построено и реконструировано 17 животноводческих объектов на 5 тыс. голов крупного рогатого скота. Сельхозтоваропроизводителям компенсирована часть затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов в размере 320 млн рублей.