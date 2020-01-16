Архангельск, , 17:37 — REGNUM 85,4 млн рублей получила Архангельская область из федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, средства распределены региональным правительством между 22 муниципальными образованиями.

В этом году самая большая субсидия будет направлена в Северодвинск — 37,6 млн рублей. Архангельск получит 11,1 млн рублей, Устьянский район — 8,8 млн рублей, Новодвинск — 7,5 млн рублей, Коряжма — 2,7 млн рублей, Котлас — 1,5 млн рублей.

Финансирование идет в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».