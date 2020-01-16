Рига, , 17:28 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Латвии опубликовало список судов, получивших лицензию на вылов рыбы в Балтийском море и Рижском заливе. Об этом сообщает портал Diena.lv.

Этот список утверждается ежегодно. В него входят корабли, зарегистрированные в Латвийском регистре судов, чьё назначение, согласно документации, рыболовство.

Отмечается, что в 2020 году для вылова рыба лицензированы 58 судов, принадлежащие 32 компаниям. Решение министерства вступает в силу в пятницу, 17 января.