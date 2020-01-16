Нижний Новгород, , 17:24 — REGNUM Банк ДОМ. РФ начнет принимать документы для выплаты компенсаций дольщикам ЖК «Окский берег» 28 января 2020 года. Все необходимые разъяснения участники долевого строительства получили в ходе встречи с представителями организации, Сбербанка, регионального отделения Пенсионного фонда РФ, а также инспекции Госстройнадзора, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

Непосредственно выплаты начнутся уже в феврале.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства РФ уточнил, что выплаты рассчитаны индивидуально для каждого гражданина на основании отчёта независимого оценщика о цене равнозначных жилых помещений на первичном рынке. Выплаты не могут быть ниже выплаченной суммы по договору об участии в долевом строительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ЖК «Окский берег» представляет собой комплекс жилых домов, в которых к 2027 году должны были проживать 80 тыс. человек. На сегодня по открытым данным ЖК — это 56 домов-недостроев в разной степени готовности. В июле один из застройщиков — ООО «Экоград» — было признано банкротом. Второй застройщик — ООО «Капстройинвест» — также было признано банкротом.

Ранее Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства признал нецелесообразным достраивать ЖК, а решил выплатить компенсации пострадавшим. Так, указывалось, что, к примеру, общая сумма для достройки одного из домов по улице Парковая, 3 составит 1,923 млрд рублей плюс 26,7 млн рублей сумма требований кредиторов. За вычетом рыночной стоимости жилья в размере 527,8 млн рублей достройка объекта обойдется в 1,448 млрд рублей. А общая сумма компенсаций составит 985,9 млн рублей.