Дрезден, Германия, 16 января 2020, 17:36 — REGNUM Снять санкции с России призвали власти Саксонии (Германия), сообщает 16 января RND.
Глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер призвал наладить с Россией более тесное сотрудничество. Оценивая нынешнее состояние отношений, германский деятель отметил, что в этом году диалог Дрездена и Москвы стал более тесным.
Также глава саксонского правительства отметил, что рассчитывает на визит российского президента Владимира Путина в Берлин на конференцию по Ливии 19 января.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Германии продолжают поддерживать западные антироссийские санкции «за Крым» и «за войну в Донбассе», хотя немецкие бизнесмены страдают от ответных российских экономических мер.
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