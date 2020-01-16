Дрезден, Германия, , 17:36 — REGNUM Снять санкции с России призвали власти Саксонии (Германия), сообщает 16 января RND.

Глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер призвал наладить с Россией более тесное сотрудничество. Оценивая нынешнее состояние отношений, германский деятель отметил, что в этом году диалог Дрездена и Москвы стал более тесным.

Кречмер «Ещё лучше, на мой взгляд, было бы, если бы были отменены санкции против России».

Также глава саксонского правительства отметил, что рассчитывает на визит российского президента Владимира Путина в Берлин на конференцию по Ливии 19 января.

Читайте также: Состоятся ли «ливийские роды» в Берлине

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Германии продолжают поддерживать западные антироссийские санкции «за Крым» и «за войну в Донбассе», хотя немецкие бизнесмены страдают от ответных российских экономических мер.

Читайте ранее в этом сюжете: Германия и Россия: как преодолеть двусмысленность в вопросе санкций