Рига, , 17:03 — REGNUM Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), исполняя новый закон о финансировании политических партий, перечислило сегодня последним 2 197 574 евро. Об этом пишет портал NRA.

По данным журналистов, крупнейшая и одновременно оппозиционная партия «Согласия» получила 400 000 евро, KPV LV — 321 684 евро, Новая Консервативная Партия — 313 210 евро, партия «За развитие Латвии» — 293 482 евро, национальное объединение «Visu Latvijai!"-«Tēvzemei un brīvībai"/LNNK — 278 564 евро, «Союз зелёных и крестьян» — 244 581 евро, «Новое Единство» — 208 267 евро.

Кроме вышеуказанных партий финансовые средства получили также набравшие более 2% объединения, но не попавшие в Сейм (парламент). Так, «Латвийское объединение регинов» получило 84 685 евро, «Прогрессивные» — 53 101 евро.

Отмечается, что KNAB не перечислил полагающиеся 136 336 евро «Русскому союзу Латвии» (РСЛ) на том основании, что у партии нет счёта ни в одном латвийском банке. В ведомстве заявили, что перечисление будет сделано сразу по открытию счёта.

Журналисты отмечают, что счета РСЛ во всех банках страны были закрыты по инициативе представителей KNAB.