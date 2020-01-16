Подгорица, , 16:58 — REGNUM Низкотарифные авиаперевозчики привели к увеличению количества туристов и продлению туристического сезона в Черногории. К таким выводам пришли специалисты статистического ведомства Черногории Монстат.

В настоящее время в Черногории работают девять бюджетных авиалиний, выполняющих рейсы в и из Черногории.

Национальный авиаперевозчик Montenegro Airines (осуществляет 30% всех перевозок из страны) считает, что, как правило, бюджетные перевозчики имеют совершенно иную концепцию бизнеса по сравнению с регулярными регулярными перевозчиками, и они напрямую не конкурируют с национальной авиакомпанией.

Низкотарифная ирландская авиакомпания Ryanair стала первой авиакомпанией, которая начала работать в черногорских аэропортах в 2013 году. После началось сотрудничество с британской бюджетной авиакомпанией Easy Jet, а потом с венгерской — Wizzair. Затем последовали контракты с Fly Dubai, Lauda Motion, «Победой», Eurowings, Norwegian Air Shuttle, Transavia France.

Министерство туризма считает, что соединение Черногории с прямыми рейсами с крупными городами мира представляет собой одну из лучших возможностей для постоянного увеличения числа иностранных туристов.