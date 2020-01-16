Подгорица, , 16:46 — REGNUM В 11 черногорских муниципалитетах больше пенсионеров, чем работающих жителей, сообщает издание Vijesti.

В трех муниципалитетах (општинах) больше безработных, чем работающих, а в Рожае и Плаве больше получающих соцпособия, чем работающих.

Данные получены из статистического черногорского ведомства Монстат. Они характеризуют обстановку в центре и на севере страны.

Приморские муниципалитеты — Херцег Нови, Тиват, Котор, Будва, Бар и Улцинь в эти сводки не попали, равно как и столица Черногории — Подгорица.

Всего в стране 24 муниципалитета, в анализ вошел 21, так как вновь образованные МСУ с преимущественно албанским населением Гусинье, Тузи и Петница (преимущественно живут бошняки-мусульмане) пока не располагают достаточными статистическими данными.