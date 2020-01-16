Москва, , 16:37 — REGNUM Индия может локализовать в России часть производств фармацевтической и легкой промышленности, а также стать крупным инвестором российских энергетических проектов. Об этом сообщил президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

По его словам, товарооборот между Россией и Индией к 2024 году должен достигнуть 30 млрд долларов США. При этом по итогам 2019 года Манкевич прогнозирует незначительное снижение товарооборота двух стран до 10,5 млрд долларов. В то же время по итогам 2020 года он может вырасти до 12 млрд долларов за счет реализации новых совместных проектов.

«Индия в данный момент заинтересована в покупке удобрений, химических изделий, металлов. Что касается сельскохозяйственной продукции, то сотрудничество ведется по наращиванию поставок овощей и зерна. Россия так же может предложить биотехнологии и технологии, используемые на тяжелых производствах. Индия, как правило, обладает широким фармацевтическим рынком и является крупным поставщиком кофе, масла, а также предметов одежды и обуви», — сказал Манкевич.

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