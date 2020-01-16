Москва, 16 января 2020, 16:31 — REGNUM Международные резервы России по состоянию на 10 января составили $557,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Как отмечается, прирост показателя к уровню последней отчетной даты 2019 года составил $7,7 млрд, или 1,4%.
Согласно сообщению регулятора, рост международных резервов произошёл «преимущественно под воздействием положительной переоценки».
Напомним, согласно данным ЦБ, на 1 января 2020 годав общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $433,30 млрд, специальные права заимствования — $6,72 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,97 млрд, монетарное золото — $110,38 млрд.