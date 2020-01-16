Москва, , 16:26 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 9 по 13 января выросла на одну копейку и достигла 44,76 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо за этот же период подорожало на три копейки — до 48,04 рубля за литр.

По состоянию на 13 января средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,35 рубля, марки АИ-95 — 45,79 рубля, АИ-98 — 51,87 рубля.

По данным Росстата, рост цен на бензин в течение недели наблюдался в 14 центрах субъектов Федерации. Наибольшее подорожание зафиксировано в Улан-Удэ — на 0,5%. Снижение цен зафиксировано только в Ханты-Мансийске — на 1,4%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за отчётный период в среднем не изменились.

Читайте ранее в этом сюжете: Литр бензина в России за новогодние праздники подорожал на 7 копеек