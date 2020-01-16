Великий Новгород, , 16:24 — REGNUM В новгородской «Деловой России» от нового председателя правительства РФ Михаила Мишустина, «известного как мастера цифровизации государственных процессов», ожидают ускорения документооборота, а также чёткого свобода правил для ведения бизнеса в исторических городах и поселениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 16 января, заявил председатель Новгородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», директор Новгородского фонда развития креативной экономики Юрий Весельев.

Юрий Весельев, председатель НРО ООО «Деловая Россия», директор Новгородского фонда развития креативной экономики «Применяя предлагаемые им инструменты, внутренний документооборот можно сделать практически мгновенным. А значит и процесс так нелюбимых предпринимателями согласований должен ускориться и стать прозрачным за счёт этого. Например, мы в новгородской «Деловой России» уже не первый год занимаемся проблемами со скоростью предоставления новым предприятиям доступа к энергоресурсам и коммунальным сетям. Приходится признать, что нашу, согласованную с губернатором Новгородской области, формулу: «15 дней на ответ, 5 дней на мотивированный отказ» не всем ресурсоснабжающим организациям Новгородской области пока удалось внедрить. Мы надеемся, что ускорение документооборота и цифровизация, с которой мы ассоциируем сегодня главу правительства РФ, поможет коллегам сделать это».

Одним из самых серьёзных барьеров для инвесторов Весельев назвал «проблемы с доступом к энергоресурсам и коммунальным сетям, затягивание сроков подключения, количество шагов согласования этого процесса».

«А ведь, напомню, президент России в своем вчерашнем послании призвал всемерно содействовать инвесторам, а для значимых инвестиционных проектов зафиксировать на длительный срок режим налогообложения и строительные нормативы. Для Великого Новгорода, Старой Руссы и других исторических городов такими значимыми проектами мы считаем те, что связаны с развитием исторических центров. Однако ограничения, накладываемые на деловую активность в центрах исторических городов, серьезно препятствуют инвесторам вкладывать свои деньги, в том числе, в развитие таких городов», — отметил Весельев.

Юрий Весельев, председатель НРО ООО «Деловая Россия», директор Новгородского фонда развития креативной экономики «Мы понимаем необходимость охраны культурного и исторического наследия, но, чтобы наши многочисленные сокровища способствовали развитию территорий и культурно-патриотичскому воспитанию людей, исторические центры должны жить. Главным административным барьером для этого является отсутствие свода чётких и понятных норм и правил, которые описывали бы ограничения деловой активности, которые инвестор мог бы изучить заранее при принятии решения о начале проекта. Сегодня органы охраны культурно-исторического наследия могут придти к предпринимателю с претензией. Более того, для недобросовестных общественников отсутствие такого свода правил становится поводом для шантажа. Мы в «Деловой России», создав межрегиональную группу с коллегами из других исторических регионов нашей страны, убедились — запрос на такие правила для каждого такого города в деловой среде силён».

Он отметил, что есть «определённые наработки».

"Главным образом, с точки зрения дизайн-кода — единого стиля, который разработан и утверждён уже для нескольких исторических городов России. Этот принцип можно с некоторыми корректировками, перенести и на описание других процессов — того же подключения к сетям, операции с которыми из-за необходимости охраны культурного слоя в исторических центрах серьёзно затянуты, а на некоторых территориях без серьёзных раскопок — невозможны. Считаю, что новый глава правительства как управленец, известный своим системным подходом, поддержит нас по вопросу создания таких правил для каждого из исторических городов, также как и новый глава, курирующего этот круг вопросов федерального министерства культуры РФ», — резюмировал Юрий Весельев.

Напомним, Михаил Мишустин заявил, что на посту председателя правительства РФ в первую очередь займётся снятием барьеров для бизнеса.

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