Тиват, Черногория, , 16:08 — REGNUM В летний сезон 2020 года российская авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит новый сезонный рейс в Черногорию по маршруту Екатеринбург-Тиват дважды в неделю. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании.

Ранее эта авиакомпания совершала летом рейс Москва-Тиват, в этом году было решено расширить географию полетов.

Напомним, что российские туристы в летний сезон составляют около трети всего турпотока Черногории и, несмотря на периодические обострения отношений России с этой страной, количество туристов не падает.

Сюда осуществляют рейсы также такие российские авиакомании, как S7, «Ямал», «Победа», «Аэрофлот», Red Wings Airlines и многие другие. Аэропорт города Тиват летом больше всего рейсов принимает именно из российских городов.