Москва, , 16:01 — REGNUM Доллар и евро 16 января возвращаются к семидневным максимумам против рубля, которые были показаны накануне после внезапной отставки правительства Дмитрия Медведева и выдвижения президентом Владимиром Путиным Михаила Мишустина в качестве нового премьер-министра, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Доллар дорожает до 61,70 руб., евро — до 68,90 руб. после утверждения Госдумой уже бывшего главы ФНС в новой роли. После этого участники рынка будут ждать подробностей, кто окажется в кабинете министров, по словам Мишустина изменения будут.

Первые его комментарии о том, что приоритетом будут развитие нацпроектов и цифровизация экономики, а с бизнесом будет выстраиваться диалог, не могут не оцениваться позитивно. Так глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что можно рассчитывать на проведение давно назревших институциональных реформ. В то же время рубль не может извлечь из этого особенных дивидендов — на фоне незначительного укрепления валют emerging markets рубль напротив сдает позиции.

Вчерашний аукцион ОФЗ по размещению показал отсутствие ажиотажного спроса на семи‑ и девятнадцатилетние гособлигации (в первом случае переподписка оказалась вдвое выше предложенного объема, во втором — на четверть), что было объяснимо выжидательной позицией инвесторов в преддверии подписания «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем и ухудшением в последние дни конъюнктуры на рынке энергоносителей.

Потенциал дальнейшего ослабления выглядит тем не менее ограниченным. Продажа экспортерами валютной выручки для выполнения обязательств перед бюджетом в ближайшее время возобновится.

Подписанная 15 января США и Китаем «первая фаза» торгового соглашения не привела к резкому ухудшению обстановки на мировых рынках, что создает предпосылки для сохранения склонности к риску еще на какой-то определенный краткосрочный период.

По этой причине не стоит исключать возвращение доллара и евро к минимальным отметкам (60,87 руб. и 67,65 руб. соответственно), показанным в начале года, начало которому может быть положено уже 17 января», — считает эксперт.

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