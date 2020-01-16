Ташкент, , 15:57 — REGNUM Агентство по управлению государственными активами Узбекистана выставило на продажу за 1 сум (6,5 копейки) гостиницу «Чорсу», сообщили 16 января в пресс-службе ведомства.

Согласно условию сделки покупатель обязуется инвестировать в развитие проекта в течение двух лет $25 млн, создать трехзвездочный отель и 15 новых рабочих мест. Гостиницу «Чорсу» начали выставлять на аукцион с сентября 2019 года.

Напомним, в сентябре 2017 года турецкая компания Demir Group приобрела гостиницу «Чорсу» с инвестиционными обязательствами в $33 млн. Позднее администрация Ташкента обвинила компанию в невыполнении условий сделки.

2 июля 2019 года Ташкентский межрайонный суд по экономическим делам постановил расторгнуть контракт с Demir Group из-за невыполнения инвестором своих обязательств.