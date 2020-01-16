Сеул, , 16:02 — REGNUM В декабре 2019 года цены на жильё в столице Южной Кореи упали на 1,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Korea Housing and Urban Guarantee Corporation (HUG).

По состоянию на конец декабря средняя стоимость одного квадратного метра в столице составила 7 955 000 вон (~$6 872), что на 1,33% меньше, чем в ноябре прошлого года. Однако по сравнению с декабрем 2018 года, показатель, напротив, увеличилась на 7,53%.

Средняя стоимость 3,3 кв. м. в столице составила 26 297 000 вон (~$22 719).

Отмечается, что средняя стоимость одного квадратного метра по стране составила 3 589 000 вон (~$3 100), что на 0,42% меньше чем в ноябре 2019 года и больше на 6,31%, чем в декабре 2018 года.

По сравнению с декабрем 2018 года средняя стоимость квадратного метра в Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо выросла на 8,79%, 5 483 000 вон (~$4 736), в пяти крупнейших городах страны, включая Сэджон — на 3,51%, до 3 721 000 вон (~$3 214), в остальных регионах — на 6,31%, до 2 779 000 вон (~$2 400).

В прошлом месяце в Южной Корее было продано 16 359 новых квартир, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года.