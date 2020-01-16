Тюмень, , 15:56 — REGNUM В Тюмени выставлен на продажу за 150 млн рублей памятник архитектуры, в котором прошло детство советского революционного поэта-сатирика, создателя «Красной газеты» поэта Василия Князева.Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских.

Ранее этот особняк принадлежал городовой гласному Тюменской городской думы — Василию Князеву, отцу известного поэта. Он описан Василием Князевым в романе «Деды», под псевдонимом Константина Седых. Общая площадь особняка 1,5 тыс. кв.м. С 1076 года он является памятником архитектуры регионального значения.

В наши дни это здание более известно как бывшая травматология, однако в разные годы здесь располагались магазины виноторговцев братьев Дмитриевых, пивной склад и даже офицерский клуб.

Интерес к историческому зданию 1887 года постройки, которое относится к дворцовой архитектуре, уже проявили банки, а также крупные инвесторы из сферы туризма и развлечений.