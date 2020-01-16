Великий Новгород, , 15:52 — REGNUM Одной из главных проблем малого бизнеса является низкая денежная масса у населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил новгородский предприниматель, председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков, отвечая на вопрос, какой барьер для бизнесу нужно в первую очередь снять новому составу правительства России.

«Низкая денежная масса у населения — одна из главных проблем. Решив её, всё остальное будет уже вторично. Тем более, уже провозглашена борьба с бедностью», — прокомментировал Койков.

Он также отметил, что сейчас деловую активность тормозит отсутствие ресурсов, необходимых в бизнесе.

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Напомним, Михаил Мишустин заявил, что в случае, если займет пост председателя правительства РФ, в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса.

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