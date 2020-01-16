Брюссель, , 15:54 — REGNUM В странах Евросоюза за декабрь было продано 471 новых автомобилей Lada, что на 57,3% больше, чем в декабре 2018 годом. Об этом 16 января сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Такой рост продаж был зафиксирован впервые за три месяца падения. Всего же за прошедший год в ЕС было реализовано 4956 моделей Lada — на 3,9% меньше, чем в 2018 году.

Ранее в АвтоВАЗе заявляли, что у компании имеются планы по созданию глобальной модели в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса. Предполагается, что речь идет о вседорожнике LADA 4×4 нового поколения.

Напомним также, что по итогам прошедшего года больше всего автомобилей марки Lada в России было реализовано в Москве и Московской области. Всего в столичном регионе было продано 32 926 моделей Lada — это 9,1% от всех продаж Lada в России.

Читайте также: В России стартовали продажи обновленной Lada 4х4