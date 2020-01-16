Подгорица, 16 января 2020, 15:42 — REGNUM Предоставив только часть своей мощности трейдерам, работающим с электроэнергией в подводном электрическом кабеле между Черногорией и Италией, черногорская система передачи электроэнергии (CGES) уже собрала около трех миллионов евро, сообщила председатель совета директоров CGES Весна Браканович в интервью журналу Victory.
По ее словам, это означает, что благодаря коммерческой эксплуатации одной трети мощностей CGES получила более половины общего дохода, полученного в прошлом (2019) году на уже существующих электрических границах.
Напомним, что длина энергетического кабеля составляет 455 км, а его подводная часть — 433 км. Он проложен по дну Адриатического моря, на некоторых участках на глубине около 1 км. Кабель был пущен в эксплуатацию в ноябре 2019 года. На реализацию проекта ушло 9 лет и около 800 млн евро.
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