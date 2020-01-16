Подгорица, , 15:42 — REGNUM Предоставив только часть своей мощности трейдерам, работающим с электроэнергией в подводном электрическом кабеле между Черногорией и Италией, черногорская система передачи электроэнергии (CGES) уже собрала около трех миллионов евро, сообщила председатель совета директоров CGES Весна Браканович в интервью журналу Victory.

«Первое подтверждение обоснованности этих усилий было сделано еще в декабре прошлого года, когда был введен в эксплуатацию подводный кабель между Италией и Черногорией для коммерческой эксплуатации. Предоставляя лишь часть своей мощности дистрибьюторам электроэнергии, CGES уже собрала около трех миллионов евро на ежегодных аукционах к 2020 году «, — сказала Браканович.

По ее словам, это означает, что благодаря коммерческой эксплуатации одной трети мощностей CGES получила более половины общего дохода, полученного в прошлом (2019) году на уже существующих электрических границах.

«Полученные результаты показывают, что проект, который мы реализовали в рамках нашего стратегического партнерства с компанией Tern, дает хорошие результаты, и мы продолжаем интенсивно работать на трансбалканском коридоре, то есть на линии электропередачи 400 кВ от Чево (Италия) до Плевли (Черногория)», — сказала Браканович.

Напомним, что длина энергетического кабеля составляет 455 км, а его подводная часть — 433 км. Он проложен по дну Адриатического моря, на некоторых участках на глубине около 1 км. Кабель был пущен в эксплуатацию в ноябре 2019 года. На реализацию проекта ушло 9 лет и около 800 млн евро.

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